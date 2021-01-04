В Башкирии мужчина устроил кровавую резню в канун Нового года

В ночь с 31 декабря на 1 января произошло страшное преступление. 47-летнего жителя Салавата пытались зарезать в его собственной квартире. Подробности жуткого случая рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

Ночью во время празднования пострадавший с приятелем выпивали алкоголь. В какой-то момент между товарищами вспыхнула ссора, во время которой 37-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил своего 47-летнего друга.

Пострадавшего мужчину в срочном порядке доставили в больницу. Медики диагностировали у него ранения правого бедра, ягодицы, шеи, головы и кисти. Подозреваемого в нападении поспешили задержать.