Жители Уфы образовали огромную очередь у торгового центра

В первые дни нового года уфимцы устроили огромную очередь на входе в торговый центр. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

Уже 2 января торговый центр «МЕГА» стал очень востребован у жителей города. Из-за большого количества желающих посетить магазин на входе образовалась длинная очередь.

Некоторые очевидцы отметили, что такая очередь могла образоваться из-за отсутствия «свободных» мест в торговом центре. Так как существует угроза распространения коронавируса, в магазинах должно быть определенное количество посетителей. А некоторые в комментариях отметили, что давка могла произойти из-за проверки температуры и средств индивидуальной защиты на входе.