Стало известно, чем болели чаще всего погибшие от коронавируса в Башкирии

По состоянию на 4 января, в Башкирии количество летальных случаев из-за коронавируса достигло 147 человек. Издание UfacityNews.ru сообщило, чем чаще всего болели погибшие от коронавируса.

Не секрет, что большое количество жертв коронавируса страдало тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Так, из 142 человек 79 имели заболевания сердечно-сосудистой системы, среди которых стенокардия, легочно-сердечная недостаточность, ишемия.

34 пациента, которые погибли из-за коронавируса, имели сахарный диабет. У 29 выявили заболевания органов дыхания. Также больше количество, 27 человек, страдали от ожирения. Были среди жертв коронавируса и пациенты с заболеваниями почек (17 человек), а 14 пациентов страдали от проблем с желудочно-кишечным трактом.