Анна Семенович возглавила парад Снегурочек в Уфе

Накануне, 3 января, в Уфе состоялся парад Снегурочек. Мероприятие проходило в рамках новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA». Парад возглавила популярная актриса и певица Анна Семенович.
Более 300 красавиц нарядились в костюмы Снегурочек и отправились на торжественное шествие. У Конгресс-холла «Торатау» Снегурочек сопровождала живая музыка в исполнении оркестра Дедов Морозов. Девушки из разных городов и районов Башкирии участвовали в дефиле и флешмобе. Совсем скоро организаторы мероприятия назовут имя Снегурочки-счастливицы, которая получит 100 тысяч рублей.
Возглавила парадное шествие Анна Семенович, которая не побоялась мороза и на коне проехалась по улицам города. Мероприятие завершилось концертом исполнительницы.
Фото: Администрация г. Уфы.