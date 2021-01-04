Анна Семенович возглавила парад Снегурочек в Уфе

Более 300 красавиц нарядились в костюмы Снегурочек и отправились на торжественное шествие. У Конгресс-холла «Торатау» Снегурочек сопровождала живая музыка в исполнении оркестра Дедов Морозов. Девушки из разных городов и районов Башкирии участвовали в дефиле и флешмобе. Совсем скоро организаторы мероприятия назовут имя Снегурочки-счастливицы, которая получит 100 тысяч рублей.