В Башкирии бесследно исчез 19-летний парень

В Башкирии объявили о старте поисков 19-летнего Артура Садыкова. Молодой человек пропал ещё в прошлом году. Сейчас поисками парня занимаются волонтёры поисково-спасательных организаций.

18 декабря 2020 года Артур ушёл из дома в Ишимбае. С тех пор его местоположение неизвестно родственникам, а на связь парень не выходит.

Приметы: рост примерно 173 см, телосложение худощавое, волосы тёмные, короткие, глаза карие.

Был одет: вязаная темно-оранжевая шапка, пуховик черно-желтого цвета, синие брюки, кроссовки тёмного цвет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Артура, просят позвонить по телефонам: 8 987 10 60 601 или 02.