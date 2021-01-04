В Башкирии в огне чуть не погиб мужчина

Накануне, 3 января, в Башкирии зафиксирован серьёзный пожар. В Нефтекамске огонь чуть не унёс жизнь 51-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по РБ.

Огнём охватило дом по улице Строителей. На место инцидента срочно прибыли сотрудники экстренных служб и начали тушить возгорание. К сожалению, в пожаре сильно пострадало жилое помещение.

Однако пожарным удалось спасти жизнь мужчины, который находился в горящем доме. Он получил ожоги и был доставлен в больницу.

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 9 пожаров.