Четыре туриста из Башкирии пропали в соседнем регионе

В Челябинской области пропали четверо пожилых туристов из Башкирии. Об этом сообщает региональное МЧС. На поиски пропавших отправились спасатели Усть-Катавского отряда, егеря и экстренные службы.

Сообщается, что мини-группа из четырёх человек отправилась на Зюраткуль 26 декабря. Туристы прошли регистрацию, но к заявленному времени на базу у села Тюлюк не вернулись. Именно там сегодня, 4 января, начались поиски пропавших.