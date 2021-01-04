Четыре туриста из Башкирии пропали в соседнем регионе

В Челябинской области пропали четверо пожилых туристов из Башкирии. Об этом сообщает региональное МЧС. На поиски пропавших отправились спасатели Усть-Катавского отряда, егеря и экстренные службы.
Сообщается, что мини-группа из четырёх человек отправилась на Зюраткуль 26 декабря. Туристы прошли регистрацию, но к заявленному времени на базу у села Тюлюк не вернулись. Именно там сегодня, 4 января, начались поиски пропавших.
Группа должна была вернуться ещё 2 января. В поход отправились 62-летний мужчина, 50-летняя, 57-летняя и 48-летняя женщины. Туристы на связь с родственниками не выходят.