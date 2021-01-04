Адвокат экс-дознавательницы из Уфы рассказала о попытке подкупа

Он позвонил, сказал: «Вот тебе пять миллионов». Я опешила, промолчала. <…> Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег, и продолжил: «Я понимаю, что мало, ну давай десять». Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до пятнадцати, а потом прибавил еще пять миллионов.

Ирина Валеева, адвокат