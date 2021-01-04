Адвокат экс-дознавательницы из Уфы рассказала о попытке подкупа

Адвокат изнасилованной коллегами экс-дознавательницы из Уфы дала интервью «Московскому комсомольцу», в котором рассказала, как сложилась судьба её подзащитной.
В диалоге с журналистом адвокат Ирина Валеева честно призналась, что 23-летняя девушка столкнулась с травлей. Её коллеги и журналисты пытались приписать дознавательнице черты характера, которые выставляли девушку в негативном свете.
Также Ирина Валеева сообщила, что её пытались подкупить. Правозащитнице обещали 20 млн рублей за молчание и отказ работать с дознавательницей.
Напомним, резонансный случай произошёл ещё в октябре 2018 года, когда 23-летняя девушка обвинила своих старших коллег в групповом изнасиловании. Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук подвергли насилию дознавательницу на несанкционированной вечеринке в отделении МВД. Кировский районный суд Уфы признал виновными в преступлении всех троих, однако вскоре Верховный суд оправдал Матеева и Галиева, а Яромчуку смягчил приговор.
А осенью 2020 года Самарский кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор полицейским.