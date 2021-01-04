Житель Башкирии в пьяном бреду разнёс лифт

В социальных сетях появилась видеозапись агрессивного жителя Башкирии. Молодой человек зашёл в лифт и попытался разнести помещение.

Судя по дате с камеры наблюдения, инцидент произошёл 2 января около 9 часов утра. Молодой житель Башкирии шатаясь зашёл в лифт, который сразу начал напрягать пьяного мужчину. Парень начал пинать стены, двери. А вскоре заметил камеру наблюдения.

Видимо, пьяному дебоширу не понравилось, что за ним наблюдают, поэтому он попытался рукой сломать камеру. Конечно, у парня это не получилось, и он разочарованный покинул лифт на нужном этаже.