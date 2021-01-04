Член Общественной палаты Башкирии прокомментировал повышение цен за отопление
4 января жители Башкирии пожаловались на повышение цен за отопление. В декабре 2020 года некоторым жителям республики пришли платёжки с расчётами, которые вызвали некоторые вопросы.
Профильная комиссия Общественной палаты по инфраструктурному и территориальному развитию, вопросам безопасности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству оперативно отреагировала на ситуацию и провела онлайн-заседание.
Члены комиссии попытались разобраться в ситуации.
«Пища и жилище» во все времена были и остаются самыми актуальными вопросами в жизнедеятельности людей. Как только затрагиваются эти интересы, общество моментально реагирует на изменения. Да, полученные недавно платежки действительно вызвали «волну» возмущений среди граждан. Мы видим, что соцсети переполнены недовольствами и вопросами, а у некоторых это даже вызвало отчаяние, почему так завышена стоимость? У некоторых она увеличена почти в два раза. У меня старший сын, буквально вчера рассказал, что его друзья, семейная пара, которые живут уже отдельно в небольшой студии, за последний месяц получили платежку в 6 тысяч рублей, при том, что ранее они платили 3-4 тысячи рублей. А они студенты, на их семейном бюджете это очень сильно отражается. Я бы посоветовала гражданам самим объединиться в единое сообщество собственников многоквартирных домов «домкомы». Нужно вникнуть в ситуацию по всем конкретным вопросам и донести информацию до своих соседей-жильцов, ну и, далее, если ситуация не решается, в соответствующих органах, МинЖКХ отстаивать свои интересы.
Роза Хузина, член комиссии
Напомним, что суммы в счетах-извещениях за декабрь, которые получили люди, выше обычных по разным оценкам на 30-70%. Это спровоцировало волну возмущения в социальных сетях.