Член Общественной палаты Башкирии прокомментировал повышение цен за отопление

«Пища и жилище» во все времена были и остаются самыми актуальными вопросами в жизнедеятельности людей. Как только затрагиваются эти интересы, общество моментально реагирует на изменения. Да, полученные недавно платежки действительно вызвали «волну» возмущений среди граждан. Мы видим, что соцсети переполнены недовольствами и вопросами, а у некоторых это даже вызвало отчаяние, почему так завышена стоимость? У некоторых она увеличена почти в два раза. У меня старший сын, буквально вчера рассказал, что его друзья, семейная пара, которые живут уже отдельно в небольшой студии, за последний месяц получили платежку в 6 тысяч рублей, при том, что ранее они платили 3-4 тысячи рублей. А они студенты, на их семейном бюджете это очень сильно отражается. Я бы посоветовала гражданам самим объединиться в единое сообщество собственников многоквартирных домов «домкомы». Нужно вникнуть в ситуацию по всем конкретным вопросам и донести информацию до своих соседей-жильцов, ну и, далее, если ситуация не решается, в соответствующих органах, МинЖКХ отстаивать свои интересы.

Роза Хузина, член комиссии