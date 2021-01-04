В Уфе могут появиться модемы на приборы учёта отопления домов

В Уфе могут начать установку на общедомовые приборы учёта отопления модемов для автоматической передачи показания счётчика.
4 января прошло совещание с участием представителей ресурсоснабжающих организаций под предводительством врио главы мэрии Уфы Сергея Грекова. Участники собрания обсудили возможность установки таких модемов. Это позволит дистанционно снимать показания приборов учёта, удалённо контролировать режим теплопотребления. Также такая мера повысит прозрачность сферы теплоснабжения вообще. Благодаря нововведению ошибки при учёте данных сводятся к нулю.
Директор ООО «БашРТС» Тимофей Дубровский заявил о готовности компании активно участвовать в программе по установке модемов с дистанционной системой сбора данных.
Эксперты отмечают, что переход Республики Башкортостан на систему оплаты отопления по факту (1/8), когда жители платят за тепло только в отопительный период за фактически потребленный объем тепла, позволил оценить реальные объёмы потребления тепла в каждом многоквартирном доме. Владея этими данными, можно более эффективно планировать энергосберегающие мероприятия в жилых домах, что позволит экономить на отоплении.
Сергей Греков поручил ресурсоснабжающим организациям, совместно с управляющими компаниями принять активное участие в разработке и реализации программ по энергосбережению в Уфе. По состоянию на начало января 2021 года рассматриваются разные варианты и сроки установки автоматизированных модемов в домах.