В Уфе могут появиться модемы на приборы учёта отопления домов

Эксперты отмечают, что переход Республики Башкортостан на систему оплаты отопления по факту (1/8), когда жители платят за тепло только в отопительный период за фактически потребленный объем тепла, позволил оценить реальные объёмы потребления тепла в каждом многоквартирном доме. Владея этими данными, можно более эффективно планировать энергосберегающие мероприятия в жилых домах, что позволит экономить на отоплении.