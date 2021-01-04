В Уфе могут появиться модемы на приборы учёта отопления домов

В Уфе могут начать установку на общедомовые приборы учёта отопления модемов для автоматической передачи показания счётчика.

4 января прошло совещание с участием представителей ресурсоснабжающих организаций под предводительством врио главы мэрии Уфы Сергея Грекова. Участники собрания обсудили возможность установки таких модемов. Это позволит дистанционно снимать показания приборов учёта, удалённо контролировать режим теплопотребления. Также такая мера повысит прозрачность сферы теплоснабжения вообще. Благодаря нововведению ошибки при учёте данных сводятся к нулю.

Модемы для автоматической передачи показаний счетчика позволяют контролировать фактическое потребление и фиксировать реальные объемы поставленного ресурса. Поэтому их установка важна как для жителей, так и для ресурсоснабжающих предприятий. Это позволит сэкономить.

Сергей Греков

Директор ООО «БашРТС» Тимофей Дубровский заявил о готовности компании активно участвовать в программе по установке модемов с дистанционной системой сбора данных.

При автоматизированном сборе показания автоматически передаются диспетчеру. Данные поступают в виде готовой таблицы, которая затем передаётся в ресурсоснабжающую организацию для расчётов платежа. Любой житель дома имеет право и возможность запросить распечатанную копию показаний, что повышает прозрачность учета потребленной тепловой энергии.

Тимофей Дубровский

Эксперты отмечают, что переход Республики Башкортостан на систему оплаты отопления по факту  (1/8), когда жители платят за тепло только в отопительный период за фактически потребленный объем тепла, позволил оценить реальные объёмы потребления тепла в каждом многоквартирном доме. Владея этими данными, можно более эффективно планировать энергосберегающие мероприятия в жилых домах, что позволит экономить на отоплении.

Сергей Греков поручил ресурсоснабжающим организациям, совместно с управляющими компаниями принять активное участие в разработке и реализации программ по энергосбережению в Уфе. По состоянию на начало января 2021 года рассматриваются разные варианты и сроки установки автоматизированных модемов в домах.