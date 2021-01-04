«Нужно разбираться детально и индивидуально»: эксперт о проблеме начисления платы за отопление

Каждый раз вопрос поднимается с наступлением нового года. Тарифы поднимаются и, естественно, люди высказывают свои недовольства. Конечно, есть спорные ситуации, когда начисления происходят в разы выше. В этих случаях нужно разбираться детально и индивидуально. Необходимо, чтобы шло пропорциональное начисление на всех собственников жилья. Конечно, «БашРТС» более удобно и выгодно начислять по нормативам и не тратиться на установку счетчиков.

Станислав Шмульсон