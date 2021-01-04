Под Уфой водитель на полной скорости влетел в дерево

Сегодня, 4 января, произошла серьёзная авария. Инцидент зафиксирован в Уфимском районе недалеко от села Жуково. В ДТП пострадал 43-летний мужчина.

Автолюбитель за рулём «Лады Ларгус» не справился с управлением и врезался в столб. После этого машину отбросило в дерево. Водителя зажало в салоне авто – самостоятельно выбраться он не смог.