Под Уфой водитель на полной скорости влетел в дерево

Сегодня, 4 января, произошла серьёзная авария. Инцидент зафиксирован в Уфимском районе недалеко от села Жуково. В ДТП пострадал 43-летний мужчина.
Автолюбитель за рулём «Лады Ларгус» не справился с управлением и врезался в столб. После этого машину отбросило в дерево. Водителя зажало в салоне авто – самостоятельно выбраться он не смог.
Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС сообщила, что на помощь пострадавшему выехали сотрудники Аварийно-спасательной службы, медики и полиция. К счастью, водителя удалось деблокировать. Причину аварии предстоит выяснить.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.