В Уфе коронавирус унёс жизнь музыканта, народного артиста Тагира Камалова

В Уфе скончался известный дирижер, народный артист Башкортостана, основатель Национального симфонического оркестра РБ Тагир Камалов.
Коллеги музыканта сообщают, что Тагир Камалов боролся с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. На момент смерти артисту было 58 лет.
Тагир Камалов за годы работы в искусстве провёл большое количество музыкальных фестивалей. Среди них — Международный фестиваль симфонической и хоровой музыки «Белая река» (1993-2002 гг.), ежегодные «Рождественские встречи», Фестиваль национальной профессиональной музыки «Наследие» (2005 г.), международный Фестиваль молодых музыкантов-исполнителей им. З. Исмагилова и Н. Сабитова, Фестиваль музыки композиторов Поволжья, Урала и Республики Коми.
Редакция bash.news присоединится к добрым словам и выражает искренние соболезнования близким Тагира Камалова.