В Уфе коронавирус унёс жизнь музыканта, народного артиста Тагира Камалова

Тагир Камалов часто напоминал: «Инструментальная музыка – великая интрига, возможность домысливания, сотворчества. Надо просто открыть свой внутренний мир и впустить ее». Сегодня мир культуры нашей республики говорит о своем дирижере самые теплые слова и искренне соболезнует родственникам по поводу невосполнимой утраты. Светлая память о Маэстро навсегда останется в истории культуры. Помним. Ценим. Скорбим.

коллеги Тагира Камалова