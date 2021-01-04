В Уфе коронавирус унёс жизнь музыканта, народного артиста Тагира Камалова

В Уфе скончался известный дирижер, народный артист Башкортостана, основатель Национального симфонического оркестра РБ Тагир Камалов.

Коллеги музыканта сообщают, что Тагир Камалов боролся с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. На момент смерти артисту было 58 лет.

Тагир Камалов обращался к музыке самых разных эпох, стилей и направлений – от старинных мадригалов до новейших экспериментальных произведений XX века, не оставляя без внимания и симфоническую музыку Башкортостана: именно он стал первым дирижёром, реализовавшим идею создания Антологии симфонической музыки башкирских композиторов.

коллеги Тагира Камалова 

Тагир Камалов за годы работы в искусстве провёл большое количество музыкальных фестивалей. Среди них — Международный фестиваль симфонической и хоровой музыки «Белая река» (1993-2002 гг.), ежегодные «Рождественские встречи», Фестиваль национальной профессиональной музыки «Наследие» (2005 г.), международный Фестиваль молодых музыкантов-исполнителей им. З. Исмагилова и Н. Сабитова, Фестиваль музыки композиторов Поволжья, Урала и Республики Коми.

Тагир Камалов часто напоминал: «Инструментальная музыка – великая интрига, возможность домысливания, сотворчества. Надо просто открыть свой внутренний мир и впустить ее». Сегодня мир культуры нашей республики говорит о своем дирижере самые теплые слова и искренне соболезнует родственникам по поводу невосполнимой утраты. Светлая память о Маэстро навсегда останется в истории культуры. Помним. Ценим. Скорбим.

коллеги Тагира Камалова 

Редакция bash.news присоединится к добрым словам и выражает искренние соболезнования близким Тагира Камалова. 