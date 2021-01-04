Участница «Беременна в 16» из Уфы устроила драку в кинотеатре

Юная Люба из Уфы вновь попала в скандал. Напомним, девушка приняла участие в популярной программе «Беременна в 16», где рассказала свою непростую историю.

В своих социальных сетях Люба рассказала о предательстве со стороны друга. Девушка познакомилась с парнем, которого пригласила на работу в роли своего менеджера. Однако общение юной мамы и парня закончилось на негативной ноте. Возлюбленная молодого человека без радости отреагировала на его дружескую связь с Любой. Копания встретилась в кинотеатре, где между девушками вспыхнула драка.