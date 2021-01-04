В Башкирии роста платы за отопление нет – директор БашРТС

Владельцы однокомнатной квартиры, площадью 32,4 кв.м по улице Донского, 40, за 2018 год заплатили за отопление 12696 рублей, в 2019 – 14232, а в 2020 году – 14 384 рубля. Рост – около 1%. Но если сравнить плату отдельно за декабрь 2019 и декабрь 2020, то рост почти 35%. Это связано с погодой – в 2020 году средняя температура воздуха была на восемь градусов ниже, чем в декабре 2019.