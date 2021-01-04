В Башкирии роста платы за отопление нет – директор БашРТС

В Башкирии провели проверку платы за отопление за прошлый год. Директор БашРТС Тимофей Дубровский сообщил, что итоговая плата выросла не существенно. Кое-где плата за отопление даже снизилась.
Платить теперь приходится неравными долями. Это доказывает проведённое исследование.
Результаты исследования показали:
Владельцы однокомнатной квартиры, площадью 32,4 кв.м по улице Донского, 40, за 2018 год заплатили за отопление 12696 рублей, в 2019 – 14232, а в 2020 году – 14 384 рубля. Рост – около 1%. Но если сравнить плату отдельно за декабрь 2019 и декабрь 2020, то рост почти 35%. Это связано с погодой – в 2020 году средняя температура воздуха была на восемь градусов ниже, чем в декабре 2019.
Жители трёхкомнатной квартиры по Кольцевая, 197 (62,9 кв.м) платили последние три года 21205, 20793 и 20108 рублей соответственно. Плата за декабрь 2020 года больше платы за декабрь 2019 года на 28%, но общий суммарный платеж меньше 2019 года на 3%.
С октября 2019 года Башкирия перешла на новую схему платы за отопление. Теперь мы платим не 12 месяцев в году, а только восемь – за фактическое потребление. Зимой, когда батареи горячие, – платим больше, летом – не платим ничего.
В январе 2021 года многие горожане получили счета-извещения, суммы в которых, выше обычных по разным оценкам на 30-70%. Общественная палата республики взяла расследование дела под собственный контроль.