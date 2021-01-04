В Уфе обсудили меры по уменьшению количества пожаров

За последние сутки в Башкортостане произошло 9 пожаров. Три из них – в Кумертау, Миякинском и Кушнаренковском районах – начались в бане.

Обошлось без жертв, а вот в Нефтекамске в огне пострадал 51-летний мужчина, он получил ожоги. Причины пожаров, случившихся в новогодние праздники, обсудили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На совещании выступили главы Белорецкого, Туймазинского и Чишминского райнов, где в пожарах погибли люди.