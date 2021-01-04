В Уфе буйная продавщица вытолкала проверяющих из магазина

3 января на территории республики полностью запрещена продажа алкоголя. С 4 по 6 число спиртным разрешено торговать с 10 до 14 часов. Такой новогодний сухой закон в Башкирии вступил в силу 30 декабря 2019. Однако, как выясняется, не все соблюдают правила.

Например, в одной из торговых точек микрорайона Нижегородка свободно отпускали алкоголь, несмотря на запрет. Однако под видом покупателя оказались активисты проекта «Безопасная республика» от партии «Единая Россия», которые организовали рейд по городским магазинам с целью выявить нарушителей. Как раз им и была продана бутылка водки. Пожалуй, такая контрольная закупка продавца застала врасплох, и женщина не стала прятаться от камер, а, наоборот, решила дать отпор активистам и съемочным группам сразу двух телеканалов.

В результате разбушевавшаяся продавщица выгнала из магазина практически всех, кто был в внутри, а саму бутылку, по словам подставных покупателей, разбила. Впрочем, в этом уже предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов, которых, кстати, вызвали активисты.