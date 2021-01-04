Антиковидный ситуационный центр в Уфе принял в новом году более тысячи звонков

В Башкирии число жертв COVID-19 увеличилось до 147. По данным Минздрава, за последние сутки выявлено 170 новых случаев заболевания коронавирусом. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Более 1000 звонков поступило за 4 дня нового года в Антиковидный ситуационный центр республики. Даже в праздничные дни количество обращений от жителей не сократилось. Много звонков, связанных с результатами анализов на коронавирус. Если операторы затрудняются ответить на вопросы заявителей, на дежурстве ежедневно команда экспертов.

Этот вопрос к операторам, можно назвать топовым. Результаты своих анализов на COVID-19 заявители ждут с нетерпением. Кстати, именно такое обращение стало последним и 31 декабря. Пациент из Караидельского района от сотрудников центра узнал об отрицательном результате анализа на коронавирус. В праздничные дни работы у операторов меньше не стало.

Конечно, в выходные мы ожидали меньше звонков, но их все больше и больше. Людей интересуют результаты анализов, запись к врачу, актуален вопрос вакцинации. Лейсан Нигматуллина, оператор Антиковидного ситуационного центра Республики Башкортостан

Антиковидный ситуационный центр республики работает с ноября 20-го года. И за это время поступило более 29 тысяч обращений от жителей. Те вопросы, которые самостоятельно не могут решить операторы колл-центра, в электронном виде поступают экспертам.

Спрашивает учитель в школе. Часть сотрудников получили вакцину от ковида, а заявитель нет. Заявка трудная, непонятная, будем разбираться, звонить, связываться с медицинской организацией, которая с ними работает. Связываться со школой и узнавать, почему не проводили вакцинацию. Артур Арсланов, куратор экспертной группы Антиковидного ситуационного центра Республики Башкортостан

И решение такого вопроса может занять и несколько часов, и пару дней. В центре также дежурят сотрудники информационной системы медучреждений республики. Они смогут найти заблудившийся анализ на COVID-19. Хотя терпеливыми нужно быть и заявителям: на обработку ПЦР необходимо не менее 72 часов.

Из того масштаба, что каждый день делаются анализы – порядка 5-8 тысяч, 10 анализов теряются, такое происходит. Стараемся в течение нескольких часов найти. Наша цель – сообщить пациенту результат. Юлия Марьина, заместитель директора Республиканской медицинской информационно-аналитической системы