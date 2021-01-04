Антиковидный ситуационный центр в Уфе принял в новом году более тысячи звонков

В Башкирии число жертв COVID-19 увеличилось до 147. По данным Минздрава, за последние сутки выявлено 170 новых случаев заболевания коронавирусом. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. Более 1000 звонков поступило за 4 дня нового года в Антиковидный ситуационный центр республики. Даже в праздничные дни количество обращений от жителей не сократилось. Много звонков, связанных с результатами анализов на коронавирус. Если операторы затрудняются ответить на вопросы заявителей, на дежурстве ежедневно команда экспертов.
Этот вопрос к операторам, можно назвать топовым. Результаты своих анализов на COVID-19 заявители ждут с нетерпением. Кстати, именно такое обращение стало последним и 31 декабря. Пациент из Караидельского района от сотрудников центра узнал об отрицательном результате анализа на коронавирус. В праздничные дни работы у операторов меньше не стало.
Антиковидный ситуационный центр республики работает с ноября 20-го года. И за это время поступило более 29 тысяч обращений от жителей. Те вопросы, которые самостоятельно не могут решить операторы колл-центра, в электронном виде поступают экспертам.
И решение такого вопроса может занять и несколько часов, и пару дней. В центре также дежурят сотрудники информационной системы медучреждений республики. Они смогут найти заблудившийся анализ на COVID-19. Хотя терпеливыми нужно быть и заявителям: на обработку ПЦР необходимо не менее 72 часов.
Телефон Антиковидного ситуационного центра: 8-347-218-19-19. Отвечать на волнующие вопросы жителей республики сотрудники готовы ежедневно с 8 утра и до 8 вечера.