Стала известна обладательница приза парада Снегурочек в Уфе

Анна Семенович возглавила уфимский парад Снегурочек. На участие в фестивале приехали девушки более чем из 35 районов республики.

Шествие началось от площади перед Конгресс-холлом «Торатау» и после переместилось на улицу Гафури, Пушкина, Гоголя и Заки Валиди. Возглавила его звезда российского шоу-бизнеса, певица Анна Семенович. В образе Снегурочки артистка верхом на коне довела около 500 участниц до парка «Ватан». Там всех ждала концертная и развлекательная программы.