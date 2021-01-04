По Набережной на тройке с ветерком. В заключительный день фестиваля «Терра зима» в Уфе прошёл конно-санный парад. Участники боролись за главный приз в размере 100 тысяч рублей. Но в итоге без подарков и зрительских симпатий ни один экипаж не остался.
Костюмы участников пусть и важный атрибут фестиваля, но всё же не главный. Жюри выбирало победителя по оформлению саней и украшению лошадей. Каждый экипаж – ручная работа. Больше всего времени потребовалось для праздничного преображения троек.
Местом проведения праздника была выбрана новая Набережная реки Белой. В параде приняли участие 9 экипажей и 15 лошадей. Конно-санный парад стал вишенкой на торте всего 4-дневного фестиваля «Терра зима». Участники праздника приехали в Уфу со всего Башкортостана, а гости мероприятия – со всей России.
Пони по кличке Капелька приехал на фестиваль со своей хозяйкой, 15-летней Камиллой. Они дружат уже полтора года, и, по словам девушки, это лучшее животное в мире. Сани для питомца она украшала своими руками.
В связи с пандемией количество участников пришлось ограничить, но в следующий раз организаторы планируют придать мероприятию международный статус. Уфа может стать российской столицей новогодних фестивалей.
Победителем конно-санного фестиваля и обладателем гран-при стала тройка племзавода Дюртюлинского района. По приезде домой триумфаторов ждёт сюрприз.
Ну а по завершении фестиваля сюрприз ждал зрителей. Они смогли не только сфотографироваться на память с экипажами и лошадьми, но и прокатиться с ветерком на санях по Набережной.