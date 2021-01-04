В Уфе прошёл конно-санный парад

По Набережной на тройке с ветерком. В заключительный день фестиваля «Терра зима» в Уфе прошёл конно-санный парад. Участники боролись за главный приз в размере 100 тысяч рублей. Но в итоге без подарков и зрительских симпатий ни один экипаж не остался.

Костюмы участников пусть и важный атрибут фестиваля, но всё же не главный. Жюри выбирало победителя по оформлению саней и украшению лошадей. Каждый экипаж – ручная работа. Больше всего времени потребовалось для праздничного преображения троек.

Тройкой управлять несложно, уже с 80-х годов ими управляю. Если их обучить, то они ездят. Три лошади – три характера. Со всеми нужно управляться. Айрат Ахметов, кучер

Местом проведения праздника была выбрана новая Набережная реки Белой. В параде приняли участие 9 экипажей и 15 лошадей. Конно-санный парад стал вишенкой на торте всего 4-дневного фестиваля «Терра зима». Участники праздника приехали в Уфу со всего Башкортостана, а гости мероприятия – со всей России.

Мы приехали из Бижбулякского района посмотреть конно-санные прогулки. Как красиво оформляют сани. Лошади – это башкирское национальное достояние, гордость. И как же на них не посмотреть, не покатать детишек. Газиз и Зулия Сираевы, зрители

Мы приехали из другого города, из Белебея. Очень понравились лошадки, мы давно хотели сюда попасть. Все лошади красивые, очень понравились пони. Анастасия и Вероника Николаевы, зрители

Пони по кличке Капелька приехал на фестиваль со своей хозяйкой, 15-летней Камиллой. Они дружат уже полтора года, и, по словам девушки, это лучшее животное в мире. Сани для питомца она украшала своими руками.

Я с ней знакома уже полтора года. Я ее учила всему, я ее объезжала. Мы с ней вместе участвовали в соревнованиях. У нас было очень много побед, поражения тоже были. Но мы старались, стараемся и будем стараться. Камилла Рахимова, участница фестиваля

В связи с пандемией количество участников пришлось ограничить, но в следующий раз организаторы планируют придать мероприятию международный статус. Уфа может стать российской столицей новогодних фестивалей.

Я думаю, что в следующем году мы сможем провести парад из 30-40 экипажей, а может, даже больше. И это уже будет событие европейского масштаба. Артур Идельбаев, эксперт Центра развития туризма Республики Башкортостан

Победителем конно-санного фестиваля и обладателем гран-при стала тройка племзавода Дюртюлинского района. По приезде домой триумфаторов ждёт сюрприз.

Одна тройка племзавода Валиева, а вторая тройка племзавода имени Ленина. Это два хороших хозяйства, самых развитых по молоку, шерсти, мясу. Лошадей сегодня ждёт поощрение, хороший овёс, сахар, хорошее сено и тёплая конюшня. Ильшат Махмутов, директор конно-спортивного комплекса «Аргымак» /Дюртюли/