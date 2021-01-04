В Башкирии запустили хозяйство для разведения оленей

Фермерство «Барское» Бирского района в конце декабря запустило вольерное хозяйство. Порядка 120 голов европейских оленей запустят на площадку для разведения и содержания в полувольных условиях.
Сейчас в охотхозяйстве поселились 20 особей. Их привезли из Калининграда. В ближайшее время количество пополнится еще на 100 голов. Сам вольер построили еще к осени.
В дикой природе в России эти животные водятся на юге Дальнего Востока. В советское время пятнистых оленей заселяли в разные заповедники от Рязани и Челябинска до Борисоглебска и Бузулука. Их рацион составляют орехи, желуди, листья дуба.