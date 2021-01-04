В Салавате новый год начался с двух спортивных марафонов

Новый год в Салавате начался по-спортивному. В центральном парке города прошли сразу два марафона – «Забег обещаний» и скандинавская ходьба «Пойдем ходить».

В спортивных мероприятиях приняли участие жители города всех возрастов. Самому юному – 6 лет. «Забег обещаний» прошел в городе впервые. Каждый участник заполнил карточку, на которой отметил свои цели на 2021.