В Иглино прошел хоккейный турнир «Убойная шайба»

Новый год с достижений. В Иглино прошел очередной хоккейный турнир «Убойная шайба». В нем приняли участие взрослые хоккеисты: две команды «Сокол» и «Йылан» из Иглинского района, «Уфароллер» и команда «Вулкан» из Красной Горки Нуримановского района.
Борьба за первое место проходила между командами из Тавтиманово и Нуримановского района. Сначала «Йылан» обыграл «Сокол» из Иглино со счетом 12:4. В итоге вершину турнира «Убойная шайба» заняла команда «Йылан» из села Тавтиманово. Третье место досталось иглинской команде «Сокол».