В Иглино прошел хоккейный турнир «Убойная шайба»

В прошлый раз мы играли первую игру с командой Уфы, мы их выиграли. Потом мы вышли в финальную игру за первое, второе место, играли с командой Нуриманово. Мы им проиграли, заняли второе место. Сегодня мы первую игру играли против Иглино, мы их выиграли.

Равиль Гильманов, игрок команды «Йылан»