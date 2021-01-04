В Иглино прошел хоккейный турнир «Убойная шайба»

Новый год с достижений. В Иглино прошел очередной хоккейный турнир «Убойная шайба». В нем приняли участие взрослые хоккеисты: две команды «Сокол» и «Йылан» из Иглинского района, «Уфароллер» и команда «Вулкан» из Красной Горки Нуримановского района.

У нас постоянно проходят турниры хоккейные. Одну неделю – среди взрослых команд, другую неделю – среди детских команд. Хоккей у нас любят, играют, становится популярным видом спорта.

Наталья Гордеева, главный специалист комитета по молодёжной политике и спорту администрации Иглинского района

Борьба за первое место проходила между командами из Тавтиманово и Нуримановского района. Сначала «Йылан» обыграл «Сокол» из Иглино со счетом 12:4. В итоге вершину турнира «Убойная шайба» заняла команда «Йылан» из села Тавтиманово. Третье место досталось иглинской команде «Сокол». 

В прошлый раз мы играли первую игру с командой Уфы, мы их выиграли. Потом мы вышли в финальную игру за первое, второе место, играли с командой Нуриманово. Мы им проиграли, заняли второе место. Сегодня мы первую игру играли против Иглино, мы их выиграли.

Равиль Гильманов, игрок команды «Йылан»