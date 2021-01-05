В России вступил в силу закон о вытрезвителях

В России вступил в силу закон о вытрезвителях. Согласно документам, предоставленным к третьему чтению, действие закона началось с 1 января 2021 года. В последних числах декабря 2020 года документы были подписаны президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что законопроект наделяет как регионы, так и муниципалитеты правом создавать специальные объекты, выполняющие роль вытрезвителя. Кроме того, вытрезвители могут быть организованы и в медучреждениях, и на основе партнерства с частниками.

В вытрезвители будут направлять тех, кто находится в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения, то есть не имеющим возможность самостоятельно передвигаться и здраво мыслить.