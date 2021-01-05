В аэропорту «Уфа» в 2020 году из-за коронавируса было досмотрено более 1,6 тысяч рейсов

В Международном аэропорту «Уфа» сотрудниками санитарно-карантинного пункта в 2020 году было досмотрено 415 рейсов. Такие данные приводит Роспотребнадзор Башкирии.
Также за прошедший год проведена термометрия у 65 165 человек. Из тех, кто был досмотрен, повышенная температура была выявлена у 11 прибывших, госпитализировано в итоге 8 человек. Было осмотрено и 369 рейсов на вылет.
Кроме того, в минувшем году в аэропорту был проведен досмотр 82 партий грузов. В их числе 3 партии подверглись документарному санитарно-карантинному контролю.
В период с 31 марта по 16 сентября 2020 года на внутренних рейсах также проводился санитарный контроль из-за нестабильной обстановки с коронавирусом в стране. Досмотру подвержены в указанные месяцы 1 657 рейсов, термометрии - 159 587 человек. На изоляцию отправлено 699 человек, на коронавирус обследовали 9 326 пассажиров, из которых было выявлено 17 больных, в том числе 13 госпитализировано прямо из аэропорта.