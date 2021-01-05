С начала года в Башкирии в пожарах погибли 6 человек

Не успел начаться 2021 год, а число трагических смертей уже начало расти. С начала 2021 года в республике уже погибли 6 человек. Все они стали жертвами пожаров.

По данным Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, в Башкирии с начала 2021 года зарегистрировано уже 80 пожаров. Причем в большинстве случав, в 90%, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Еще одна распространенная причина, полопавшая в те же 90% - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования или печей.