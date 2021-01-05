Число больных коронавирусом в Башкирии приблизилось к порогу в 20 тысяч

В Башкирии число больных коронавирусом постепенно приближается к новой отметке. По данным республиканского оперативного штаба, общее число зараженных почти достигло 20 тысяч человек.
К 11 утра 5 января на территории Башкирии было зарегистрировано 19 910 пациентов с подтвержденным диагнозом. В их числе 168 случаев болезни выявлено за последние сутки.
Выписано по выздоровлению за весь период пандемии 15 281 пациентов, перенесших коронавирус, в том числе 87 – за сутки. Погибло в республике 149 человек с подтвержденным коронавирусом, из которых 2 – скончались за последние сутки.