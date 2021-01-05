В России коронавирусом заразились еще 24 246 человек

За последние сутки в России заметно увеличилось число зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют новые данные федерального оперативного штаба.

Согласно обновленной информации, в стране к 5 января общее число заболевших достигло 3 284 384 человек. В их числе также 24 246 фактов инфицирования, зарегистрированных за последние сутки.