В России коронавирусом заразились еще 24 246 человек

За последние сутки в России заметно увеличилось число зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют новые данные федерального оперативного штаба.
Согласно обновленной информации, в стране к 5 января общее число заболевших достигло 3 284 384 человек. В их числе также 24 246 фактов инфицирования, зарегистрированных за последние сутки.
Сообщается, что за сутки было выписано 22 632 пациентов, благополучно завершивших лечение от Covid-19, а с начала пандемии – 2 662 668 человек. Общее число летальных исходов к 5 января увеличилось на 518 фактов и составило 59 506 случаев.