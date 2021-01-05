В Башкирии стартует прием заявок на участие в программе «Земский учитель»

В Башкирии в январе стартует прием заявок на участие в конкурсном отборе программы «Земский учитель». Заявки можно подать в течение трех месяцев.

В Министерстве образования и науки РБ сообщили, что желающие могут оставить заявку с 10 января по 15 апреля текущего года на федеральном портале «Земский учитель».

Для оформления заявки требуется регистрация на вышеуказанном портале. После этого необходимо передать бумажные документы регоператору ГАУ ДПО Институт развития образования РБ.