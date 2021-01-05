Пропавшую 18-летнюю жительницу Башкирии нашли там, где никто не ожидал

Жительницу Башкирии, 18-летнюю Милану Халиуллину, нашли живой и здоровой. Девушка пыталась улететь из республики.

О том, где нашли девушку, рассказали в КП-Уфа. Оказалось, что девушка перед исчезновением завалила сессию. Это стало причиной небольшой ссоры с матерью. После этого Милана собрала вещи и собралась улететь.

По словам матери 18-летней девушки, полиция нашла пропавшую уфимку на борту самолета в Екатеринбург. Накануне мама девушки сообщила в своих соцсетях, что все хорошо. Также она поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках.

Напомним, что девушка пропала накануне. Она перестала выходить на связь, и ее мать забила тревогу.