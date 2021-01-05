В Башкирии почти три недели ищут пожилую женщину

В Башкирии почти три неделю ищут пропавшую без вести пожилую женщину. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Отклик».

Жительница Стерлитамака, Елена Тимофеева 1954 года рождения, вышла из дома еще 23 декабря. Куда именно она направилась, неизвестно. Остается загадкой и ее нынешнее местонахождение. Добровольческий отряд просит помощи у жителей республики в поисках пропавшей.

Сообщается, что в день пропажи женщина была одета в осеннюю вишневую куртку, черные брюки, черную вязаную шапку, серые сапоги.

Рост Елены Тимофеевой 155 см, полное телосложение, короткие седые волосы, серые глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию или обратиться по телефону 8 987 106 06 01.