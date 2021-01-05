Молодые мамы из Башкирии рассказали, как рожали в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 15 детей. Стала больше и семья Фархитдиновых. В третьем часу ночи на свет появилась девочка. Новорожденных и их мам поздравил и Глава республики. Радий Хабиров пожелал всем счастья и здоровья.
Очередное празднование Нового года стало одним из самых запоминающихся в семье Фахритдиновых. Прямо за праздничным столом у Рузили начались схватки. Малышка родилась в 2:45, здоровая и красивая. Вот такой праздничный сюрприз.
А кто-то успел появиться на свет в последние часы уходящего года. Готовка салатов и праздничных тортов прервалась появлением новой жизни.
Если у рожениц отекают конечности, то применяют комплекс абдоминальной декомпрессии. Прибор сдавливает сосуды и создает отрицательное давление, за счет чего улучшается кровообращение. Мышцы расслабляются, ребенок получает больше кислорода и питательных веществ. В роддоме подобное лечение практикуют уже 10 лет.
Сестра медицинская, как родная. Вот-вот и у Юли на свет появится малыш. Девочку назовут Алиса. После родов о маме не забудут, ей продолжат оказывать необходимую психологическую помощь.
Всего в Башкортостане в новогоднюю ночь родились 15 детей: шесть мальчиков и девять девочек, это на пять малышей меньше, чем годом ранее. Эксперты связывают это с эпидемиологической ситуацией. А вот детский фонд ЮНИСЕФ прогнозирует, что малыши, рождённые 1 января 2021 года, проживут как минимум 84 года и успеют увидеть новое столетие.