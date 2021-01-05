Молодые мамы из Башкирии рассказали, как рожали в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Башкирии родилось 15 детей. Стала больше и семья Фархитдиновых. В третьем часу ночи на свет появилась девочка. Новорожденных и их мам поздравил и Глава республики. Радий Хабиров пожелал всем счастья и здоровья.

Очередное празднование Нового года стало одним из самых запоминающихся в семье Фахритдиновых. Прямо за праздничным столом у Рузили начались схватки. Малышка родилась в 2:45, здоровая и красивая. Вот такой праздничный сюрприз.

Всё было неожиданно, две недели было впереди. А потом быстро началось и прошло всё быстро. Рузиля Фахритдинова

А кто-то успел появиться на свет в последние часы уходящего года. Готовка салатов и праздничных тортов прервалась появлением новой жизни.

Надеялись, что родится в первых числах января. Но мы решили выйти пораньше. Мария Онина

Если у рожениц отекают конечности, то применяют комплекс абдоминальной декомпрессии. Прибор сдавливает сосуды и создает отрицательное давление, за счет чего улучшается кровообращение. Мышцы расслабляются, ребенок получает больше кислорода и питательных веществ. В роддоме подобное лечение практикуют уже 10 лет.

Приятные ощущения, все сдавливается, потом расслабляется. Вроде как проходит холодок, а при отеках постоянное ощущение жара. Юлия Лысенко

Вспомогательное средство при беременности, работает хорошо. Айгуль Нухова

Сестра медицинская, как родная. Вот-вот и у Юли на свет появится малыш. Девочку назовут Алиса. После родов о маме не забудут, ей продолжат оказывать необходимую психологическую помощь.

Работа в новогоднюю ночь отличается от обычной. Потому что это рубеж, переход. Мы ждем первого ребенка. Женщины поступают уставшими, внимания им уделяем больше. Язиля Шевченко, заведующая родильным отделением ГКБ №8 г. Уфы