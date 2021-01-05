Жительница Уфы получила iPhone 12 за костюм из видеоигры

Уфимцы устроили бал-маскарад в центре города. В рамках новогоднего фестиваля TERRA ZIMA состоялся конкурс карнавальных костюмов.

Праздник начался с торжественного шествия участников от лестничной площадки Конгресс-холла «Торатау» до сцены в этнопарке «Ватан», где  уже ждали зрители и ведущие фестиваля.

Все мероприятие сопровождалось веселой музыкой, зажигательными танцами и новогодней праздничной атмосферой. 

У меня есть замечательный костюм, решила порадовать людей.

Дияна Ишниязова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, композитор

Лучшим карнавальным костюмом был признан красивый эпический наряд с крыльями уфимки Полины Вишневской. Девушка уже давно увлекается косплеем. На фестивале она представила образ святой Целестины – культового персонажа вселенной игры «Вархаммер». Победительнице достался главный приз конкурса – iPhone 12.

Самое интересное – интерактив, участие в конкурсе простых людей, они приехали из разных районов. Люди своими руками делали костюмы.

Артур Идельбаев, руководитель Центра развития туризма Республики Башкортостан, организатор