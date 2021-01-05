Жительница Уфы получила iPhone 12 за костюм из видеоигры

Уфимцы устроили бал-маскарад в центре города. В рамках новогоднего фестиваля TERRA ZIMA состоялся конкурс карнавальных костюмов.
Праздник начался с торжественного шествия участников от лестничной площадки Конгресс-холла «Торатау» до сцены в этнопарке «Ватан», где уже ждали зрители и ведущие фестиваля.
Все мероприятие сопровождалось веселой музыкой, зажигательными танцами и новогодней праздничной атмосферой.
Лучшим карнавальным костюмом был признан красивый эпический наряд с крыльями уфимки Полины Вишневской. Девушка уже давно увлекается косплеем. На фестивале она представила образ святой Целестины – культового персонажа вселенной игры «Вархаммер». Победительнице достался главный приз конкурса – iPhone 12.