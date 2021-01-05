В Башкирии одиноким пенсионерам дарят продукты и сладости

65 одиноких пожилых людей получили продуктовые наборы. Проект «Письмо Деду Морозу» впервые изменил формат.
Ежегодно Общественный фонд развития города проводил республиканский проект для детей, в котором ребята писали письма, рассказывая о совершённых ими добрых делах. В этом же году команда Фонда поздравит пожилых с Новым годом и подарит им продуктовые, а также сладкие наборы.
Сбор средств от горожан продолжается. На сайте fondufa.ru и на официальной странице в Instagram есть информация о том, как можно сделать благотворительное пожертвование с помощью QR-кода. Новогодние каникулы продолжаются, любой желающий может помочь создать праздник для одиноких пожилых людей.