В Башкирии одиноким пенсионерам дарят продукты и сладости

Ежегодно Общественный фонд развития города проводил республиканский проект для детей, в котором ребята писали письма, рассказывая о совершённых ими добрых делах. В этом же году команда Фонда поздравит пожилых с Новым годом и подарит им продуктовые, а также сладкие наборы.