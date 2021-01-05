В Великобритании в третий раз объявили общенародный карантин

В Великобритании с 5 января в третий раз вводится обязательный общенародный карантин. Все школы на территории Англии решено закрыть, а выходить на улицу жителям страны разрешили только в отдельных исключительных случаях.

О решении ввести карантин заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает ТАСС. Ограничения вновь начали действовать из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. По данным Университета Джона Хопкинса на 10:30 5 января утра в Великобритании зарегистрировано 2 721 622 случаев заражения, а также отмечено 75 547 случаев смерти.

По словам Бориса Джонсона, карантин будет длиться до середины февраля. Как минимум. А все из-за того, что сейчас на территории Великобритании, разлетаясь также и по всему миру, развивается новый штамм коронавируса.

Наши ученые подтвердили, что скорость передачи этого нового варианта от 50% до 70% выше, чем у предыдущего. Число смертей за последнюю неделю выросло на 20% и, к сожалению, будет лишь расти. Борис Джонсон, премьер-министр Соединенного Королевства