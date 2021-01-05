Медикам и соцработникам Башкирии передают новогодние подарки

Медики и социальные работники в Башкирии продолжают получать новогодние подарки. Речь идет о тех, кто дежурит на праздниках.
На днях продуктовые наборы со сладостями получили в Верхнеяркеевской больнице Илишевского района, работники соцприюта для детей и подростков в с. Исаметово, а также сотрудники стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Ишкарово.
Передают сладости медработником в рамках проекта «С заботой о вас». В подарок входят чай и кофе, кондитерские изделия и свежие фрукты. Продуктовые наборы доставляются волонтерами.
Акция будет продолжена в течение новогодних каникул.
Фото: Пресс-служба «Единой России» РБ