Медикам и соцработникам Башкирии передают новогодние подарки

На днях продуктовые наборы со сладостями получили в Верхнеяркеевской больнице Илишевского района, работники соцприюта для детей и подростков в с. Исаметово, а также сотрудники стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Ишкарово.