МЧС Башкирии обратилось к водителям и пешеходам

МЧС Башкирии обращается к жителям и гостям республики с предупреждением о гололедице. Ухудшение погодных условий ожидается 6 января.
По данным МЧС Башкирии, ссылающегося на Башгидрометцентр, в республике 6 января ожидается гололедица и снежный накат на дорогах. Но только местами.
Граждан просят соблюдать осторожность при передвижении, не торопиться. Пожилым жителям и гостям республики рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или воспользоваться специальной палкой с острыми шипами.
В целом 6 января в Башкирии ожидается адекватно морозная погода. Средняя температура воздуха по республике днем составит от -7 до -12 градусов, а ночью – от -9 до -14 градусов. При прояснениях возможно понижение до -19.