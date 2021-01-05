МЧС Башкирии обратилось к водителям и пешеходам

МЧС Башкирии обращается к жителям и гостям республики с предупреждением о гололедице. Ухудшение погодных условий ожидается 6 января.

По данным МЧС Башкирии, ссылающегося на Башгидрометцентр, в республике 6 января ожидается гололедица и снежный накат на дорогах. Но только местами.

Граждан просят соблюдать осторожность при передвижении, не торопиться. Пожилым жителям и гостям республики рекомендуют использовать трость с резиновым наконечником или воспользоваться специальной палкой с острыми шипами.

Пересекая проезжую часть дороги, следует быть предельно внимательным, и, конечно же, правилом перехода на другую сторону улицы исключительно по пешеходному переходу ни в коем случае не пренебрегать. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ