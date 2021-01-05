В Уфе на Рождество ограничат движение транспорта

В Уфе на Рождество будет ограничено движение транспорта. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Ограничения вводятся в период с 20 часов 6 января до 8 утра 7 января, сообщает пресс-служба администрации Уфы.