В Уфе на Рождество ограничат движение транспорта

В Уфе на Рождество будет ограничено движение транспорта. Водителей и пешеходов просят быть внимательными, а также отнестись к временным неудобствам с пониманием.
Ограничения вводятся в период с 20 часов 6 января до 8 утра 7 января, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Временно будет полностью перекрыто движение возле Кафедрального собора Рождества Богородицы на улице Кирова, начиная от Айской и до Ветошникова, в том числе улицы Амурская и Крестьянская. Также перекроют проезд возле Свято-Сергиевского собора на промежутке дороги от Бехтерева.