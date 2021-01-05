В Башкирии из-за фейерверка, запущенного братом, пострадал подросток

Все произошло 2 января в селе Актуганово Калтасинского района Башкирии, сообщает КП-Уфа . Вечером 33-летний мужчина вышел с 14-летним братом на улицу, чтобы запустить фейерверк. Но оказалось, что пиротехническое изделие было неисправным, и одна из вылетевших петард угодила подростку в глаз.

Ребенка направили в больницу Нефтекамска. Здесь провели операцию. Однако сейчас врачи пока не могут сказать, сохранится ли у подростка зрение или нет. Тем временем петарды отправили на экспертизу.