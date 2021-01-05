Радий Хабиров рассказал о сложностях прошлого года в социальной сфере Башкирии

Потому что до этого мы бесплатно кормили порядка 22 тысяч малышей. Сейчас кормим 223 тысячи детей. И мы к этому уже готовились. Это было непросто. У нас в Башкортостане более 2 тысяч школ. И у нас же много сельского населения и, соответственно, сельских школ, как раз малокомплектных. У нас были очень разные модели, как готовить. Но всё-таки мы сохранили горячее питание.

Радий Хабиров, Глава РБ