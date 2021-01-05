Радий Хабиров рассказал о сложностях прошлого года в социальной сфере Башкирии
На совещании по социальным вопросам, проведенном 5 января
Владимиром Путиным, Глава Башкирии Радий Хабиров поделился успехами,
достигнутыми в 2020 году. Также он рассказал, что оказалось непростой, но
все-таки достигнутой задачей.
Владимир Путин отметил, что цель работы органов власти заключается
именно в том, чтобы люди жили лучше. Было решено обсудить одни из важнейших
аспектов жизни граждан России, в том числе школьное питание, строительство
социальных объектов, своевременность соцвыплат и другое. С докладом выступил
Радий Хабиров.
Глава республики
заявил, что организация бесплатного горячего питания в школах – это «одно из
самых добрых начинаний».
Потому что до этого мы бесплатно кормили порядка 22 тысяч
малышей. Сейчас кормим 223 тысячи детей. И мы к этому уже готовились. Это было
непросто. У нас в Башкортостане более 2 тысяч школ. И у нас же много сельского
населения и, соответственно, сельских школ, как раз малокомплектных. У нас были
очень разные модели, как готовить. Но всё-таки мы сохранили горячее питание.
Радий Хабиров, Глава РБ
Также он подчеркнул, что к этой работе была привлечена
родительская общественность. Однако есть и другая проблема – школьные столовые.
Сегодня многие из них нуждаются в ремонте.
Мы сейчас находимся на марше. Потому что школьные столовые надо уже
делать как кафе, чтобы дети туда приходили, кушали с комфортом и т.д. Это большой
объём работы. Подчёркиваю, всё-таки очень много у нас маленьких школ. Но в целом
мы эту работу наладили, поскольку федеральные деньги, на самом деле, огромные пришли.
И сейчас важно, чтобы они пошли впрок, как говорится.
Радий Хабиров, Глава РБ
Докладывая о проведении выплат в размере 5 тысяч на каждого
дошкольника, Радий Хабиров сообщил, что к началу января этого года такие
выплаты были направлены 406 тысячам детей, то есть почти стопроцентно.
Выдавать эти деньги было несложно, потому что с момента предыдущих
выплат мы научились работать, сформировалась база. И самое главное – в рамках
межведомственного взаимодействия людям сейчас действительно не нужно ради каждой
выплаты бегать и собирать всевозможные справки.
Радий Хабиров, Глава РБ
По словам руководителя республики, год был непростым, но тем не
менее в Башкирии в 2020 году было построено 25 детских садов, на два больше, че
в 2019.
В целом год был очень позитивный, Владимир Владимирович. Поэтому разрешите
вас поблагодарить за поддержку. 2020 год как раз был таким годом, когда она
была особенно нужна. Мы даже посчитали деньги на соцподдержку: в 2019 году
было выделено 19 млрд рублей, а в 2020-м – 36 млрд рублей. Всё
пришло нашим людям, а потом пошло на потребительский рынок. И в целом люди
чувствовали себя увереннее.