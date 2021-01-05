В Башкирии прогнозируют опасные погодные явления

Ситуация на дорогах республики продолжает оставаться напряженной. Обильные снегопады, охватившие регион, влияют на уровень безопасности автомобилистов. Между тем в ближайшие дни синоптики прогнозируют ухудшение видимости на дорогах до 1000 метров.

По данным Башгидрометцентра, 6 января в республике по-прежнему ожидается снежный налет и гололедица. В Уфе на уборку снега выехали 200 единиц снегоуборочной техники и работают более 300 дорожных рабочих. Серьезные заторы наблюдаются лишь на въезде в столицу со стороны Монумента Дружбы.

Наши коммунальщики работают на пределе, можно сказать, в ночное время количество снегоуборочной техники будет побольше. Гафур Клызбаев, начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

В случае ЧП на трассе Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям рекомендует обратиться по единому номеру вызова экстренных служб – 112.