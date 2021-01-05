Жители Башкирии вынуждены вызывать экстренные службы из-за снега на дорогах

За прошедшие сутки поступило 15 обращений по расчистке дорог от снега. В деревне Чулпан Аургазинского района жители третий день вызывают службу экстренной помощи 112.

Дороги не расчищены, подмоги от сельсовета не дождаться, утверждают они. Техника от дорожного ремонтно-строительного управления приехала только сегодня, 5 января, а от МЧС просто не смогла въехать на территорию.