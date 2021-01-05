В Башкирии врачи на вертолете успели спасти пациента

Экстренная медицинская помощь приходит с воздуха. Уфимские врачи спасли жизнь 58-летнего жителя Кумертау благодаря санавиации. Уже через 20 минут после приземления вертолета мужчина, перенесший инфаркт, лежал на операционном столе.

На борту вертолета – пациент в возрасте 58 лет. Его экстренно из Кумертау доставляют в клинику БГМУ. Винтокрылая машина садится прямо на территорию больницы. Медлить нельзя, счет идет на минуты. У мужчины случился инфаркт, и без хирургического вмешательства жизнь пациента может оборваться в любую секунду. Но прежде чем уложить больного на операционный стол, в экстренном порядке берутся анализы.

Больной подан на коронографию, для решения вопроса о чрезкожном вмешательстве для стентирования пациента. Альфия Пушкарёва, врач-кардиолог сердечно-сосудистой рентгенохирургии клиники БГМУ

Во время коронографии у пациента выявили поражение левой коронарной артерии – критический стеноз. Врачи принимают решение – установить в проблемную область стент – специальное устройство, которое восстановит кровоток в сердце.

Можно сказать, что он счастливчик. Он поступил в терапевтическое окно. То есть удалось уложиться в 20 минут от ручки двери клиники БГМУ до операционной и и благодаря санавиации, т.к. он был доставлен вертолетом, уложились в два часа. Владимир Ишметов, заведующий отделением сердечно-сосудистой и рентгенохирургии клиники БГМУ

Операция прошла успешно, на данный момент пациент чувствует себя хорошо и переведен в отделение реанимации. Альберт Гилемханов, сердечно-сосудистый хирург клиники БГМУ

Стентирование врачи проводили под местным наркозом. Пациент все время находился в сознании. Сразу же после операции мужчина поделился с нами впечатлениями.

Никогда бы не подумал, что все так быстро, такую сложную операцию сделали таким большим коллективом. Большое спасибо этому коллективу. В общем-то я даже удивлен, что так быстро все закончилось. Талгат Тарзиманов, пациент