В Башкирии врачи на вертолете успели спасти пациента

Экстренная медицинская помощь приходит с воздуха. Уфимские врачи спасли жизнь 58-летнего жителя Кумертау благодаря санавиации. Уже через 20 минут после приземления вертолета мужчина, перенесший инфаркт, лежал на операционном столе.
На борту вертолета – пациент в возрасте 58 лет. Его экстренно из Кумертау доставляют в клинику БГМУ. Винтокрылая машина садится прямо на территорию больницы. Медлить нельзя, счет идет на минуты. У мужчины случился инфаркт, и без хирургического вмешательства жизнь пациента может оборваться в любую секунду. Но прежде чем уложить больного на операционный стол, в экстренном порядке берутся анализы.
Во время коронографии у пациента выявили поражение левой коронарной артерии – критический стеноз. Врачи принимают решение – установить в проблемную область стент – специальное устройство, которое восстановит кровоток в сердце.
Стентирование врачи проводили под местным наркозом. Пациент все время находился в сознании. Сразу же после операции мужчина поделился с нами впечатлениями.
В год в клинике БГМУ проводят порядка 700 подобных операций. Стентирование позволяет пациентам, страдающим заболеваниями сердца, вернуться к нормальной жизни и предотвратить в будущем серьезные осложнения для здоровья. А в экстренных ситуациях, если счет идет на минуты и приходится даже поднимать в воздух вертолет, вживление стента может в буквальном смысле слова вернуть человека с того света.