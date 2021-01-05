В Уфе обнаружили опасные для жизни горки

В Уфе прошел рейд по горкам. Сотрудники Управления гражданской защиты обошли небезопасные, но уже излюбленные жителями склоны для катания.

В микрорайоне Сипайлово горка появилась под окнами многоэтажки. Дети скатываются прямо к реке. Здесь же катаются родители малышей, которые не видят опасности в необорудованных склонах.

На пути к мягкому сугробу нужно объехать деревья или пни, которых под снегом не видно. В Уфе в праздничные дни уже пострадали 2 ребенка, еще 2 детей получили травмы на необорудованных горках в Салаватском и Буздякском районах. Стихийные склоны посыпают песком, также о небезопасном катании подскажут запрещающие знаки.