В Кумертау готовят к открытию парк и стадион

Новый парк и стадион в Кумертау готовятся к своему открытию. Стадион «Шахтер», который Радий Хабиров назвал лучшим сооружением не только города, но и республики, подходит к завершению строительства, а полностью обновленный парк уже вот-вот откроет свои двери для горожан. В общей сложности на эти два объекта было выделено несколько сотен миллионов рублей. Реконструкция проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Каждое утро Татьяна Жижина и Любовь Шорсткина ходят по тропе здоровья в парке имени Гагарина. Место, которое кумертаусцы считают главным для отдыха, в этом году с трудом узнают.

Парк имени Гагарина был образован еще в 1980 году, а начинался он с детского городка, который возводили студенты. Постепенно парк обрастал аттракционами для детей и зоной отдыха для пожилых людей. С 2017 года руководители города решили капитально реконструировать парк. Начали с детского городка. В нем были высажены клены и сосны и установлены три теневых навеса. Обновлены скамейки, урны, были возведены отдельные площадки для батутов и построены новые арт-объекты, например, скамья влюбленных. А для молодежи центром притяжения станет амфитеатр, где будут бесплатно транслироваться фильмы, расположится теннисная площадка под открытым небом и скейт-зона.

Парк оборудуют системами видеонаблюдения. В новом году он официально откроет свои двери. Под аттракционы подготовлено 5 площадок. Главным является, конечно же, колесо обозрения, монтаж которого начался в августе 2020 года. Его запуск запланирован на май. Аттракцион оборудован пандусами и подъемником для людей с ограниченными возможностями здоровья. Высота колеса – 35 метров. Из кабинки весь город как на ладони.

Отсюда открывается вид и на еще один объект, который тоже реконструируется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – это стадион «Шахтер». Он рассчитан на 4 182 места. Восточная и западная трибуны будут крытыми, футбольное поле, беговые дорожки, сектор для метания ядра, три площадки для мини-футбола, две для тенниса, коробка для хоккея, баскетбольная площадка и арена для пляжного волейбола.

Кстати, в зданиях восточной и западной трибун будут размещены раздевалки для команд, буфет, тренажеры, конференц-зал, столы для настольного тенниса. Но в основном все подтрибунные помещения будут использоваться как база для лыжников.