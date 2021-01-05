Молодежная сборная России уступила канадцам в полуфинале чемпионата мира

Сборная России уступила в полуфинале канадцам на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне со счетом 0:5. Все три представителя уфимского «Салавата Юлаева» приняли участие в матче.
Защитник Шакир Мухамадуллин и нападающий Родион Амиров выходили в первой пятерке, Данил Башкиров играл в третьем звене. Уже в первом периоде соперники забросили три безответные шайбы. До конца встречи канадцы еще дважды поразили ворота российской сборной.
Теперь сборная России сыграет с командой Финляндии в матче за бронзу молодежного чемпионата. Команда Игоря Ларионова проведет игру в ночь с 5 на 6 января. Начало в 3:30.