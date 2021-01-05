Молодежная сборная России уступила канадцам в полуфинале чемпионата мира

Не сдавались, бились, делали все, что в наших силах. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за то, что нет финала. Но завтра игра за третье место, и для многих в этой команде это последняя игра на молодежном чемпионате мира. Надо пережить это и завтра отдать все.

Василий Подколзин, нападающий молодежной сборной России