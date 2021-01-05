Молодежная сборная России уступила канадцам в полуфинале чемпионата мира

Сборная России уступила в полуфинале канадцам на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне со счетом 0:5. Все три представителя уфимского «Салавата Юлаева» приняли участие в матче.

Защитник Шакир Мухамадуллин и нападающий Родион Амиров выходили  в первой пятерке,  Данил Башкиров играл в третьем звене. Уже в первом периоде соперники забросили три безответные шайбы. До конца встречи канадцы еще дважды поразили ворота российской сборной.

Отдадим должное канадцам: они играли хороший хоккей, они были нацелены, были свежее,  и очень трудно найти слова. Это хоккей. Это не трагедия. Ребята сейчас сильно расстроены.

Игорь Ларионов, главный тренер молодежной сборной России

Не сдавались, бились, делали все, что в наших силах. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за то, что нет финала. Но завтра игра за третье место, и для многих в этой команде это последняя игра  на молодежном чемпионате мира. Надо пережить это и завтра отдать все.  

Василий Подколзин, нападающий  молодежной сборной России

Теперь  сборная России сыграет с командой Финляндии в матче за бронзу молодежного чемпионата. Команда Игоря Ларионова проведет игру в ночь с 5 на 6 января. Начало в 3:30.