В Уфе активисты доставляют награды онлайн-участникам церемонии «Человек года в спорте»

Награды дойдут до героев. Активисты подводят итоги ежегодного мероприятия «Человек года в спорте». Организаторам – Союзу спортивных федераций Республики Башкортостан – в 2020 формат церемонии пришлось изменить.

Большая часть награждаемых присоединилась онлайн. Однако сейчас до каждого довозят присужденные кубки. Сегодня добрались до серебряного призёра общего зачёта кубка Европы, обладателя бронзы Всемирной универсиады 2019 года Руслана Катманова.