Праздничные богослужения на Рождество в Уфе пройдут по три раза

В 18 храмах Уфы на Рождество пройдут праздничные богослужения. Но из-за нестабильной эпидобстановки все богослужения решено проводить по три раза.

В администрации Уфы рассказали, что на территории храмов предусмотрены все санитарно-эпидемиологические меры: социальное дистанцирование, термометрия, маски, дезинфекция. Также запланировано и разделение потоков.

На входах в храмы будут дежурить сотрудники и волонтеры Уфимской епархии. С целью разведения потока людей в каждом храме планируется по три богослужения: с 23:00 часов 6 января, 7 января с 7:00 часов и с 9:00 часов. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, муниципалитет призывает горожан соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию. Пресс-служба администрации Уфы

Те, кто останется дома на Рождество, смогут посмотреть праздничное Рождественское богослужение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы на телеканале БСТ. Прямая трансляция начнется в 23:00 6 января.

Напомним, что в ночь празднования Рождества в Уфе возле двух храмов будет перекрыто движение транспорта: Кафедрального собора Рождества Богородицы и Свято-Сергиевскиего кафедрального собора. Ограничения продлятся с 20:00 6 января до 8 утра 7 января.