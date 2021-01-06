Праздничные богослужения на Рождество в Уфе пройдут по три раза

В 18 храмах Уфы на Рождество пройдут праздничные богослужения. Но из-за нестабильной эпидобстановки все богослужения решено проводить по три раза.
В администрации Уфы рассказали, что на территории храмов предусмотрены все санитарно-эпидемиологические меры: социальное дистанцирование, термометрия, маски, дезинфекция. Также запланировано и разделение потоков.
Те, кто останется дома на Рождество, смогут посмотреть праздничное Рождественское богослужение в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы на телеканале БСТ. Прямая трансляция начнется в 23:00 6 января.
Напомним, что в ночь празднования Рождества в Уфе возле двух храмов будет перекрыто движение транспорта: Кафедрального собора Рождества Богородицы и Свято-Сергиевскиего кафедрального собора. Ограничения продлятся с 20:00 6 января до 8 утра 7 января.
Фото: Пресс-служба администрации Уфы