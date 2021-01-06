Известно, почему выросли счета за отопление в Башкирии и куда обращаться

В начале января текущего года жители Башкирии получили счета за квартплату, в которых заметили значительно подросшие показатели цен за отопление. Рост стоимости услуги составил от 30% до 70%.

Что же произошло и почему так выросли счета? По официально информации «БашРТС», тарифы на отопление в республике не изменились. А та цена, которую многие жители Башкирии увидели в квитанциях, связана с холодной погодой в декабре 2020. Отмечается, что средняя температура воздуха в последнем месяце прошлого года была ниже на 8 градусов, чем в декабре 2019.

Также на цену, по словам представителей «БашРТС» повлияло и изменение порядка оплаты, то есть сейчас собственники квартир в МКД платят в течение не 12, а 8 месяцев.

Также в компании методом исследования выяснили, что плата за отопление в 2020 году оказалась больше на 28-35%, а общая сумма выросла не так уж и существенно.

Напомним, что правила внесения оплаты за отопление изменились еще осенью 2019 года. С того момента общая сумма за услугу делится не на 12 частей, а на 8. Но получилось так, что в 2019 году мы платили по фактическому потреблению за 2018. Однако ежегодно поставщики тепла должны делать перерасчет.

Теперь, по новым правилам, в Башкирии платят за 8 месяцев, то есть за потребление тепла по факту.

Но проблему растущей платы за отопления решено было взять на контроль в Общественной палате республики. Приглашенные эксперты выяснили, что проблема заключается не только в новых правилах и погодных условиях.

Оказалось, что не в каждом многоквартирном доме установлен общедомовой счетчик. Еще одна причина оказалась в самих потребителях, которые порой передают показания счетчика неверно.

Для того, чтобы решить последнюю проблему, в Уфе, например, уже примерно в тысячи домов установили модемы, которые передают показания счетчика автоматически. Его стоимость составляет около 10 тысяч рублей. Его должны бы устанавливать собственники, однако сейчас врио мэра Уфы Сергей Греков поручил разработать программу, согласно которой часть расходов на установку и приобретение модемов должны будут взять на себя поставщики тепла.

Но есть и еще одна проблема, волнующая жителей Башкирии. Люди жалуются на пекло в квартире, из-за чего зимой приходится открывать окна и «греть улицу». А вот здесь уже нужно обращаться в свою УК, ведь именно они должны регулировать тепло в жилых помещениях.

Теперь обратимся к льготам по ЕДК (компенсация на оплату коммунальных услуг). Они остаются и даже немного вырастают. Такие льготы положены участникам ВОВ, боевых действий, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, труженикам тыла, чернобыльцам, ветеранам труда, многодетным малоимущим семьям.

Новые правила, принятые в середине 2020 года, подразумеваютрасчет выплат индивидуально для каждого льготника. То есть чем больше человек израсходовал, тем больше получил. Выплаты производятся за позапрошлый месяц.

Также у жителей республики есть возможность получить субсидию на оплату коммунальных услуг в том случае, если счета оказались больше, чем доля доходов. Для разных категорий граждан доля определяется отдельно.

Так, для многодетных и неполных семей – эта доля составляет не более 13%. Для одиноко проживающих мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет – до 18%. Для одиноко проживающих мужчин или женщин старше 70 лет – до 16%. Остальным гражданам – до 20%.

Если же у вас остались вопросы, то вы можете обратиться:

Если у вас поставщик тепла «БашРТС» (это написано в счете-извещении): • Телефон диспетчерской службы 8-800-511-30-15. Режим работы – будни с 8:30 до 17:30, сб. с 9:00 до 18:00; • В личном кабинете клиента на официальном сайте; • Задать вопрос лично в ближайшем центре обслуживания клиентов (по предварительной записи).

Если у вас поставщик тепла МУП "УИС".

• Диспетчерская служба 8-800-250-52-80 (звонок бесплатный с мобильного и с городского телефона); • Личного приема пока нет.

Также можно направить обращение в свою управляющую компанию.

Если вы не согласны с результатами проверки, обращайтесь в Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору.